В Хмельницкой области гремели взрывы

Сегодня, 7 октября, на Хмельнитчине с утра раздавались взрывы.

Об этом ТСН.ua сообщают местные жители.

В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога. Мониторинговые каналы пишут, что летает враждебный "Шахед", постоянно меняющий курс.

Позже в ОВА сообщили, что силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА "Shahed".

По состоянию на сейчас, информация о травмированных, погибших и разрушениях не поступала.

Напомним, российская армия в ночь на 7 октября снова применила против Украины беспилотные летательные аппараты.

В Киев дроны заходили волнами и по разным направлениям.

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