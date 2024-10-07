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Росіяни вгатили ракетою по Павлограду: що відомо про атаку

Росіяни вгатили ракетою по Павлограду: що відомо про атаку

У Павлограді було неспокійно / Фото: Associated Press

Є руйнування, але минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі окупанти вдарили ракетного удару по Павлограду. 

Про наслідки атаки повідомили в ОВА.

"Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає. По Нікополю агресор вгатив з важкої артилерії. Люди цілі", - написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 жовтня знову застосувала проти України безпілотні літальні апарати.

На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків. У Хмельницькій області також було гучно.

Витягала з-під завалів своєї оселі скривавлених дітей! У Дніпрі врятували жінку з Павлограда!

Витягала з-під завалів своєї оселі скривавлених дітей! У Дніпрі врятували жінку з Павлограда!

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