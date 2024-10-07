РФ вивела в моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Росіяни вивели в Чорне та Середземне моря шість кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Чорному морі станом на 7 жовтня перебувають чотири російські кораблі, які є носіями ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

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Водночас Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких два є носіями "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

У Генштабі зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

До слова, росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Україну безпілотниками. Вибухи прогриміли у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій областях, у Харківському та Чернігівському районах.

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