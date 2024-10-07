РФ вывела в моря корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

Россияне вывели в Черное и Средиземное моря шесть кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Черном море по состоянию на 7 октября находятся четыре российских корабля, являющихся носителями ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

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В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся три вражеских корабля, из которых два являются носителями "Калибров" общим залпом до 20 ракет.

В Генштабе отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

К слову, россияне в ночь на 7 октября атаковали Украину беспилотниками. Взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой областях, в Харьковском и Черниговском районах.

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