Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ вывела в моря корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

РФ вывела в моря корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

Запуск ракеты "Калибр" / Фото: ТСН.ua

Вражеские суда снаряжены десятками крылатых ракет.

Россияне вывели в Черное и Средиземное моря шесть кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Черном море по состоянию на 7 октября находятся четыре российских корабля, являющихся носителями ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся три вражеских корабля, из которых два являются носителями "Калибров" общим залпом до 20 ракет.

В Генштабе отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

К слову, россияне в ночь на 7 октября атаковали Украину беспилотниками. Взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой областях, в Харьковском и Черниговском районах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация