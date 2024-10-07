Епископ УГКЦ из Тернополя станет самым молодым кардиналом – чем особенно назначение

Папа Римский Франциск избрал 21 нового кардинала. Среди них – епископ УГКЦ Николай Бычок.

Об этом сообщили в CNN и на сайте УГКЦ.

44-летний уроженец Тернополя станет самым молодым кардиналом. Сейчас он живет в Австралии, где служит членам украинской греко-католической общины по всей Океании.

"Для меня, как и для многих других, эта новость стала большой неожиданностью. Я, безусловно, чувствую волнение, потому что это назначение является большой привилегией. Это не привилегия, предоставленная мне лично, а привилегия, предоставленная Папой Франциском всей Украинской Греко-Католической Церкви и Католической Церкви в Австралии", – сказал Николай Бычок.

В УГКЦ объяснили, что это событие для их церкви. Ведь в истории УГКЦ было пять епископов, провозглашенных кардиналами: Михаил Левицкий (1774–1858), Сильвестр Сембратович (1836–1898), Иосиф Слепой (1892–1984), Мирослав-Иван Любачивский (1914–2000), Любомир Гузар (1933–2017).. Что интересно, нынешний глава УГКЦ Святослав Шевчук, в отличие от трех своих предшественников, до сих пор не имеет титула кардинала.

Николай Бычок станет шестым кардиналом в истории УГКЦ и восьмым кардиналом в истории Католической церкви в Австралии.

Кардиналы младше 80 лет имеют право голосовать на выборах Папы, хотя все кардиналы, независимо от возраста, могут участвовать в решающих предконклавных встречах, где обсуждается кандидатура будущего Папы. Своим последним шагом Франциск избрал большинство избирателей, которые изберут преемника после его смерти или отречения.

Что известно о новом украинском кардинале

Николай Бычок родился 13 февраля 1980 в г. Тернополь. Принадлежит к монашескому ордену Редемптористов. Учился в Украине и Польше.

В 2005-2007 годах нес служение миссионера на приходе католической церкви восточного обряда в Сибири, в г. Прокопьевске (Россия), прихожанами которой были выходцы из Украины.

"Мне очень нравилось быть среди людей, быть на миссионерской территории, делать то, что соответствует харизме редемптористов. Люди, принадлежащие к приходу Матери Божьей Неустанной Помощи и около десятка станиц, некоторые на расстоянии до 300 километров от Прокопьевска много пережили, натерпелись. Они были вывезены в Сибирь, но остались верны своим традициям, культуре, вере", – рассказывал в одном из интервью будущий кардинал.

С 2015 года служил на приходе в городе Ньюарк, США. 15 января 2020 г. в Ватикане было объявлено о том, что Папа Франциск назначил его новым епархом епархии святых Петра и Павла в Мельбурне УГКЦ в Австралии. Епископская хиротония состоялась 7 июня 2020 г. во Львове в условиях пандемии коронавируса. Из-за карантинных ограничений прибыл на место служения в Австралию через год.

Ранее глава УГКЦ отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ.

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