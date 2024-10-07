Єпископ УГКЦ із Тернополя стане наймолодшим кардиналом – чим особливе призначення

Папа Римський Франциск обрав 21 нового кардинала. Серед них – єпископ УГКЦ Микола Бичок.

Про це повідомили в CNN та на сайті УГКЦ.

44-річний уродженець Тернополя стане наймолодшим кардиналом. Наразі він живе в Австралії, де служить членам української греко-католицької громади по всій Океанії.

"Для мене, як і для багатьох інших, ця новина стала великою несподіванкою. Я, безумовно, відчуваю хвилювання, тому що це призначення є великим привілеєм. Це не привілей, наданий мені особисто, а привілей, наданий Папою Франциском усій Українській Греко-Католицькій Церкві та Католицькій Церкві в Австралії", – сказав Микола Бичок.

В УГКЦ пояснили, що це визначна подія для їхньої церкви. Адже в історії УГКЦ було п'ять єпископів, яких проголосили кардиналами: Михайло Левицький (1774–1858), Сильвестр Сембратович (1836–1898), Йосиф Сліпий (1892–1984), Мирослав-Іван Любачівський (1914–2000), Любомир Гузар (1933–2017). Що цікаво, нинішній очільник УГКЦ Святослав Шевчук, на відміну від трьох своїх попередників, досі не має титулу кардинала.

Микола Бичок стане шостим кардиналом в історії УГКЦ та восьмим кардиналом в історії Католицької церкви в Австралії.

Кардинали віком до 80 років мають право голосувати на виборах Папи, хоча всі кардинали, незалежно від віку, можуть брати участь у вирішальних передконклавних зустрічах, де обговорюється кандидатура майбутнього Папи. Своїм останнім кроком Франциск обрав більшість виборників, які оберуть наступника після його смерті або відречення.

Що відомо про нового українського кардинала

Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року у м. Тернопіль. Належить до чернечого ордену Редемптористів. Навчався в Україні та Польщі.

У 2005–2007 роках ніс служіння місіонера на парафії католицької церкви східного обряду в Сибіру, в м. Прокоп’євську (Росія), парафіянами якої були вихідці з України.

"Мені дуже подобалося бути серед людей, бути на місійній території, робити те, що відповідає харизмі редемптористів. Люди, що належать до парафії Матері Божої Неустанної Помочі та близько десятка станиць, деякі на відстані до 300 кілометрів від Прокоп’євська, багато пережили, натерпілися. Вони були вивезені на Сибір, але залишилися вірними своїм традиціям, культурі, вірі", – розповідав в одному з інтерв'ю майбутній кардинал.

Від 2015 року служив на парафії місті Ньюарк, США. 15 січня 2020 року у Ватикані було оголошено про те, що Папа Франциск призначив його новим єпархом єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Єпископська хіротонія відбулася 7 червня 2020 року у Львові в умовах пандемії коронавірусу. Через карантинні обмеження прибув на місце служіння до Австралії аж через рік.

Раніше глава УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ.

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