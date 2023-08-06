В Ужгороде греко-католический священник призвал молиться о примирении "двух прекрасных народов"

На вопрос, зачем призывает к братанию с врагом, священник ответил, что может говорить, что захочет.

В Ужгороде греко-католический священник во время проповеди призвал верующих молиться, что "два прекрасных народа – Украины и России – перестали убивать друг друга и обнялись".

Свидетелем скандальной проповеди стала продюсер Дарья Сипигина, о чем она сообщила в Facebook.

Сипигина случайно услышала слова проповеди через громкоговоритель, проезжая мимо Ужгородского кафедрального собора.

"Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа — Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на Земле, и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многие и благая лета", – заявлял священник собора Роман Курах.

Сипигина после богослужения решила спросить священника, зачем он призывает к братанию с россиянами.

"Мы, шокированные, решили зайти в собор и вежливо спросить господина Кураха, нормально ли благословлять россиян во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. Господин Курах считает, что нормально. Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыканье", – отметила Дария.

На вопрос, зачем он сказал, что украинцы и россияне – чуть ли не братские народы, священник ответил, что может говорить, что захочет.

Сипигина: "Вы благословляете россиян?"

Священник: "Благословляю, это Иисус сказал".

Сипигина: "А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять?"

Священник: "Да".

Также Роман Курах заявил, что его родной брат – военнослужащий, служит в десантных войсках и защищает родину на фронте.

Отметим, что инцидент произошел в Ужгородском греко-католическом кафедарном соборе – главном храме Мукачевской греко-католической епархии (МГКЕ). Эта епархия не подчиняется УГКЦ и ее предстоятелю Святославу. Она подчиняется напряму Ватикану. Это произошло по ряду исторических причин. Со времени провозглашения независимости Украины верующие МГКЕ стремились к объединению со всей УГКЦ. Против этого выступали католические иерархи венгерского и словацкого происхождения.

МГКЭ инцидент пока не комментирует.

Напомним, что в РПЦ назвали оккупантов "защитниками веры", а Павла "Мерседеса" – "исповедником". Также глава РПЦ патриарх Кирилл говорил, что российские мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай. А недавно Кирилл объявил "Всероссийский молебен о победе" над Украиной.

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