Кто стоит за атакой дронов на Москву: стали известны подробности

Журналист ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны Украины заявил, что за атакой дронов на Москву может стоять Главное управление разведки МО.

Об этом он сказал в эфире "ТСН. Тиждень".

Цаплиенко отметил, что ему из собственных источников стало известно, что за атакой дронов на Москву может стоять ГУР МО. Он отметил, что это не нанесло России военных потерь, однако имело психологический эффект для Кремля. Он отметил, что, вероятно, украинская разведка может быть причастна к ударам по военным базам во временно оккупированном Крыму.

"Так же, как за ударами по 758-му логистическому центру Черноморского флота: который произошел в тот же день. И это - еще не все. Потому что в течение тех же суток - стало известно об атаке морских дронов на два корабля Черноморского флота: "Василий Быков" и "Сергей Котов"! В 340-к километрах от Севастополя. Вот камера дрона - снимает борт "Быкова". Судя по всему - результат скорее психологический. Но специалистам стало ясно: флот России - больше не является хозяином в Черном море", - пояснил журналист.

Напомним, в ночь на 1 августа российскую столицу снова атаковали беспилотники. Это была уже пятая атака на Москву за последние три месяца. Попали дроны в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в которой расположены несколько министерств.

Также 6 августа в стране-агрессоре снова заявили, что неизвестный дрон пытался атаковать Москву.

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