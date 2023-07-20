В РПЦ назвали оккупантов "защитниками веры", а Павла "Мерседеса" – "исповедником"

РПЦ и патриарх Кирилл отметились новыми скандальными заявлениями в адрес Украины.

Глава РПЦ патриарх Кирилл, который "благословляет" оккупантов убивать украинцев, провел Архиерейское совещание РПЦ, на котором прозвучали несколько антиукраинских заявлений.

Об этом говорится на сайте РПЦ.

Черное назвали белым, а белое – черным

В постановлении Архиерейского совещания РПЦ (архиереи – общее название для священнослужителей высшей степени церковной иерархии) назвали украинскую власть "прямой наследницей большевиков-богоборцев", которая якобы "устраивает гонения" против УПЦ МП.

Также иерархи РПЦ выразили поддержку митрополиту Павлу "Мерседесу", которого назвали "иерархом-исповедником, претерпевающим уголовные преследования за веру".

Кроме того, участники Архиерейского совещания РПЦ особенно молились за оккупантов, убивающих украинцев.

"С особым чувством участники Архиерейского Совещания возносят свои молитвы к Богу о военачальниках и воинах (российских оккупантах в Украине. – Ред.). Воины, участвующие в боевых действиях, нуждаются в особом пастырском внимании и заботе", – говорится в сообщении.

"Рекомендации" прихожанам УПЦ МП от Кирилла

Z-патриарх Кирилл требует от прихожан УПЦ МП по возможности посещать лишь те храмы, где за богослужением упоминается его имя. Как известно, после полномасштабног вторжения РФ глава УПЦ МП Онуфрий распорядился не упоминать за богослужинием имя патриарха Кирилла, но многие священники Московского патриархата в Украине это проигнорировали.

Также Кирилл цинично заявил, что "по обе стороны фронта находятся верные РПЦ".

Отметим, что в этом совещании приняли участие 12 иерархов УПЦ МП.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что УПЦ МП – неотъемлемая часть РПЦ.

Также он говорил, что российские мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай. А недавно Кирилл объявил "Всероссийский молебен о победе" над Украиной.