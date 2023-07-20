У РПЦ назвали окупантів "захисниками віри", а Павла "Мерседеса" – "сповідником"

РПЦ та патріарх Кирило відзначилися новими скандальними заявами на адресу України.

Глава РПЦ патріарх Кирило, який "благословляє" окупантів убивати українців, провів Архієрейську нараду РПЦ, на якій пролунало кілька антиукраїнських заяв.

Про це йдеться на сайті РПЦ.

Чорне назвали білим, а біле – чорним

У постанові Архієрейської наради РПЦ (архієреї – загальна назва для священнослужителів найвищого ступеня церковної ієрархії) назвали українську владу "прямою спадкоємицею більшовиків-богоборців", яка нібито "влаштовує гоніння" проти УПЦ МП.

Також ієрархи РПЦ висловили підтримку митрополиту Павлу "Мерседесу", якого назвали "ієрархом-сповідником, який зазнає кримінальних переслідувань за віру".

Крім того, учасники Архієрейської наради РПЦ особливо молилися за окупантів, які вбивають українців.

"З особливим почуттям учасники Архієрейської Наради підносять свої молитви до Бога про воєначальників і воїнів (російських окупантів в Україні. – Ред.). Воїни, які беруть участь у бойових діях, потребують особливої пастирської уваги та турботи", – йдеться у повідомленні.

"Рекомендації" парафіянам УПЦ МП від Кирила

Z-патріарх Кирило вимагає від парафіян УПЦ МП по можливості відвідувати лише храми, де за богослужінням згадується його ім'я. Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ глава УПЦ МП Онуфрій розпорядився не згадувати за богослужінням ім'я патріарха Кирила, але багато священиків Московського патріархату в Україні це проігнорували.

Також Кирило цинічно заявив, що "по обидва боки фронту є вірні РПЦ".

Зазначимо, що у цій нараді взяли участь 12 ієрархів УПЦ МП.

Раніше патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП є невід'ємною частиною РПЦ.

Також він казав, що російські мобілізовані, які загинули в Україні, потраплять до раю. А нещодавно Кирило оголосив "Всеросійський молебень про перемогу" над Україною.