Митрополит УПЦ МП Павло "засвітив" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн та iPhone 14

Своїм луком намісник Лаври похизувався перед працівниками СБУ.
Намісник Лаври, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) зустрів працівників СБУ, які завітали до нього задля обшуків та вручення підозри, у стильному та дорогому луку.
Про це свідчать фото пресслужби СБУ.
Нагадаємо, що ця спецслужба 1 квітня вже провела обшук у митрополита Павла, а також вручила йому підозру тавикликала на допит.
На зустріч працівникам СБУ Лебідь вийшов із дизайнерським шарфом на шиї від культового французького бренду Louis Vuitton.
Вартість такого аксесуара на офіційному сайті бренду становить 395 євро (майже 16 тис. грн). Водночас деінде в Інтернеті такий шарф можна придбати навіть за 700 дол. (понад 26 тис. грн)
Окрім того, у Мережі з’явилися фото, на яких намісник Лаври розмовляв по iPhone 14 – останній моделі, ціни на яку коливаються від 35 до 50 тис. грн в залежності від модифікації.
Нагадаємо, митрополита Павла (Петра Лебідя) підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні запереченні збройної агресії Росії проти України. Так, СБУ оприлюднила аудіозапис розмов намісника Лаври, в яких той радів окупації Херсона, неодноразово ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій.
Суд почав обирати запобіжний захід Лебідю 1 квітня, утім підозрюваний поскаржився на погане самопочуття, тож засідання перенесли на 3 квітня.
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