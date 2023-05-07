Патриарх Кирилл начал "Всероссийский молебен о победе" над Украиной

Патриарх РПЦ Кирилл снова поддержал российских захватчиков. В этот раз он напутствовал десантников, отправляющихся на фронт убивать украинцев.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

После службы на Поклонной горе в Москве патриарх РПЦ благословил оккупантов и раздал им по иконке, назвав захватчиков "защитниками родины".

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"Возьмите с собой туда, куда вы поедете, эти иконочки, и да хранит вас спаситель от всякого зла. Братья, вы отправляетесь сейчас в то место, где особенно важно быть, чтобы защитить родину. Я хотел бы, чтобы вы именно об этом думали и за это боролись. Речь сейчас идет не о решении каких-то местных политических задач, не о каких-то геополитических балансах, а о самом главном – защите родины. Желаю вам всем мужества, силы, крепости, мудрости..", – сказал Кирилл.

Также патриарх РПЦ заявил о начале акции "Всероссийский молебен о победе". Акция будет проходить с мая по сентябрь 2023 года. За это время ковчег с частицей мощей святого Георгия провезут по всей России. Отмечается, что верующие РПЦ получат возможность "помолиться за успешное завершение СВО".

Кроме того Кирилл снова поддержал "культ победы", распространяемый российскими пропагандистами, и рассказал россиянам искривленную историю событий Второй мировой. В частности, Кирилл заявил, что в 1945 году СССР победил не только Германию, а "всю Европой, которая была под пятой Германии".

По мнению церковного пропагандиста, "враг вновь ополчается на Русь святую".

"Сегодня Русь (очевидно, так Кирилл называет РФ. – Ред.) стала могучей, непобедимой в военном отношении державой, но есть и сегодня за рубежами те, кто мечтает силой овладеть нашей страной. Верим, что этого никогда не произойдет, потому что с нами Бог. И Бог будет с нами покуда мы будем... привлекать силу Божию, в том числе и для ограждения страны от супостатов", – подытожил глава Московского патрирхата.

Отметим, что глава РПЦ патриарх Кирилл регулярно поддерживает оккупантов, которые едут убивать украинцев или уже вернулись с войны. Ранее он заявил, что российские мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай.

По словам социолога Игоря Эйдмана, РПЦ сотрудничает с военным руководством России, исполняя роль "Соловьевых" и "Киселевых".

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