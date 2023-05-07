Планы россиян захватить Бахмут до 9 мая оценил эксперт: что происходит в городе-крепости

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что, несмотря на численное преимущество врага, добиться полной оккупации Бахмута в сакральную для Москвы дату 9 мая, российским оккупантам не удастся.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 мая.

По словам эксперта, в Бахмуте стабильно тяжелая ситуация на севере города, где продолжаются бои в кварталах между улицами Олега Кошевого и Александра Морозова, российские войска давят также с южного направления, однако Силы обороны уверенно удерживают линию обороны, превращая местный сквер в кладбище для оккупантов.

По мнению Коваленко, то, как российские оккупанты погрязли в полях и на подходах к многоэтажкам в городе, свидетельствует об их ограниченных наступательных возможностях в нынешних условиях.

“Имея численное преимущество и большее пространство для маневра они... Они просто погрязли в бессмысленных штурмах и позиционной суматохе. По сути, СОУ навязали им свою тактику, максимально оптимальную для ведения обороны при столь критично неблагоприятных условиях. Очевидно, что захват Бахмута до 9 мая им не видать. Кто-то сомневался?" – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне российская армия использовала в Бахмуте запрещенные фосфорные боеприпасы.

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