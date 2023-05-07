Санта Димопулос показалась вместе с сыном-красавцем от Андрея Джеджулы

Мама и сын отправились в парк развлечений.

Украинская певица Санта Димопулос показала, как выглядит ее подросший сын от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэля.

Вместе с 14-летним парнем звездная мамочка отправилась в известный парк развлечений PortAventura в Испании, где они покатались на "американских" горках и весело провели время вместе.

Улыбающейся фотографией с сыном певица поделилась в Insstagram. Даниэль очень повзрослел – парень стал выше и имеет пышную темную шевелюру.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Почитатели отметили, что 14-летний сын Санты уже выглядит настоящим красавцем, а она рядом как его сестра, а не мама.

Какой взрослый! А ты как сестричка!

Как брат и сестра!

Даниэль – красавчик!

Какой у вас уже взрослый и хороший сын!

Напомним, ранее своего подросшего сына также показала продюсер Ирина Горова.

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