Санта Димопулос показалась вместе с сыном-красавцем от Андрея Джеджулы

Мама и сын отправились в парк развлечений.
Украинская певица Санта Димопулос показала, как выглядит ее подросший сын от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэля.
Вместе с 14-летним парнем звездная мамочка отправилась в известный парк развлечений PortAventura в Испании, где они покатались на "американских" горках и весело провели время вместе.
Улыбающейся фотографией с сыном певица поделилась в Insstagram. Даниэль очень повзрослел – парень стал выше и имеет пышную темную шевелюру.
Почитатели отметили, что 14-летний сын Санты уже выглядит настоящим красавцем, а она рядом как его сестра, а не мама.
- Какой взрослый! А ты как сестричка!
- Как брат и сестра!
- Даниэль – красавчик!
- Какой у вас уже взрослый и хороший сын!
Напомним, ранее своего подросшего сына также показала продюсер Ирина Горова.
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