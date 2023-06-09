В МИД отреагировали на передачу РПЦ Венгрии украинских военных

Шемьен координировал передачу 11 военнопленных из Закарпатья, которые являются венграми по национальности.

Украина тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы вернуть домой всех наших защитников.

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

Несмотря на это, он отметил, что украинское правительство не было информировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Поэтому украинская сторона узнала о передаче украинских военных из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии.

Также Николенко добавил, что в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора.

"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что РПЦ передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.

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