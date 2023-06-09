Черный дым поднимается над Бучей: что горит под Киевом

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар. В городе Буча загорелась пристройка в частном секторе – черный столб дыма виден в нескольких километрах.

В социальных сетях публикуют видео с высоким огнем, который виден через забор.

"В частном секторе вспыхнул пожар в гараже. Также частично загорелся сарай. На месте уже работают подразделения спасателей. Ликвидация пожара продолжается. Угрозы для жизни людей нет", — рассказала сайту ТСН.ua Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

Пожар в Буче 9 июня / Фото: ТСН.ua

Напомним, накануне в Киеве также загорелся масштабный пожар. Тогда здание загорелось второй раз за последние три дня – 6 июня спасатели уже гасили там пламя.

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