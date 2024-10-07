Зеленский ответил, раскроет ли План победы для всех украинцев

По словам президента, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

Вечером 7 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

План победы

По словам президента, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

"Сегодня согласовал график переговоров на неделю. Это встречи, переговоры со многими партнерами. Мы представим всем, кто может усилить Украину, План нашей победы – каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш План победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что этот план в целом должен быть понятен каждому в нашей стране.

"Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению. По итогам сегодняшнего дня я ожидаю отчета нашей команды, которая сейчас работает в Вашингтоне – после начала работы с военными и военно-политическими деталями Плана победы. Я ожидаю также отчета Главкома Сырского о работе на его уровне с партнерами", – добавил Зеленский.

Фронт

Президент сегодня заслушал "длительный доклад" по фронту. Особенно тяжелыми остаются донецкие направления.

Он заверил, что власти постараются убедить партнеров на "Рамштайне" усилить украинские возможности в течение осенних месяцев.

"Достаточные поставки для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил — это то, что точно станет лучшим успокоительным для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру", — считает Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НАША Дальнебойность — лучшее "успокоительное" для РФ — Зеленский о подготовке к РАМШТАЙНУ

Ранее президент Зеленский сообщил, что и почему стало "очень важным этапом войны".

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