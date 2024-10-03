"План перемоги" Зеленського: в США зробили несподівану заяву

“План перемоги” Зеленського вже бачили в США, а ЗМІ навіть розкрили деякі пункти, які у ньому прописані.

Хто і що заявив і що взагалі відомо про "план перемоги", розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Й власне першим президент показав “план перемоги” України американським союзникам, після цього Сполучені штати Америки заявили про нові пакети допомоги, водночас видання Wall Street Journal, посилаючись на джерела написало, що адміністрація Байдена, ще до того як сам Байден побачив план, занепокоєна тим, що “план перемоги” українського президента Володимира Зеленського не має всеосяжної стратегії.

Цей план, за словами видання, розглядається як "перепаковане прохання" про більшу кількість зброї та зняття обмежень на використання ракет дальньої дії. Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак називає його "дуже конкретним і зрозумілим".

Український президент останніми тижнями твердив, що саме цей план є основою для перемоги над Росією. Утім, американські та європейські високопосадовці, які ознайомлені із загальними деталями документа, запевняють, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо з огляду на те, що російські війська "повільно, але неухильно просуваються на полі бою".

Центральним елементом плану, як вказують автори статті, є вимога до Сполучених Штатів дозволили Києву бити своєю зброєю по об'єктах у тилу Росії. Водночас Байден затято відмовляється зняти обмеження через острах ескалації війни, хоча Україна просить про це уже кілька місяців, адже саме це може вберегти десятки тисяч життів українців. Й хоча позиція США зіткнулася з жорсткою протидією з боку низки європейських лідерів, які вважають, що після 2,5 років Україна таки заслужила право безперешкодно протистояти російським військам, наразі нічого не змінилося, тут хіба можна висловити надію, що колись те саме ми чули і про F-16.

Водночас навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що й він тиснув на своїх американських і британських колег, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена і радника з національної безпеки Джейка Саллівана, щоб вони дозволили Україні використовувати далекобійну зброю так, як вона хоче, відкидаючи ідею про те, що Путін піде на ескалацію у відповідь. Але і канцлер Німеччини Олаф Шольц не змовчав, він навпаки підтримав позицію Байдена не дозволяти вільне використання ракет дальнього радіусу дії. А якраз незадовго до зустрічі з Зеленським він сказав, що Німеччина не підтримає зняття обмежень, додавши, що це "було б несумісним з моїми особистими переконаннями". Нууу, тут нічого нового.

План ретельно вивчають

Наприкінці вересня, саме у дні поїздок Зеленського по США, американські та європейські чиновники, найбільш розробленою частиною плану перемоги назвали першу фазу – мова йде про запити, пов'язані з озброєнням, тоді як решта ключових елементів, за їхніми словами, мають менше конкретики. Сам Зеленський говорив про чотири пункти свого плану – військовий, політичний, економічний та дипломатичний. Всі ці пункти містять конкретні кроки, які потрібні Україні вже зараз, щоб виграти у війні проти Росії. Згодом, на пресконференції у Нью-Йорку, де проходила Генеральна асамблея ООН, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена "ретельно вивчає" План перемоги, який президент Володимир Зеленський представив під час зустрічі у Білому домі у Вашингтоні. За словами Блінкена, адміністрація та партнери України нині вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглянуть "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху», – сказав Блінкен, наголосивши, що Байден «дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

Несподівана заява США

Аж тут 2 жовтня речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати вже переглянули план перемоги й сказав, що він таки містить «продуктивні кроки».

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків."

Що в тексті плану?

Він зауважив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США поки що утримаються від публічних обговорень. При цьому речник Держдепу зауважив, що План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Він також передбачає дії, які вживатимуть інші країни.

"Ми будемо спілкуватися з ними з українською стороною з цього приводу."

Зеленський про “план перемоги”

Нагадаємо, що ще раніше Зеленський наголошував, що у цьому плані немає пункту про перемовини із Росією. Він не став розкривати конкретних кроків, але зауважив, що документ спрямований на "зміцнення України" – з метою змусити російського лідера сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. А ще Зеленський заявив: “Цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні! і саме зараз визначається, "що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах"

Є 4 основні пункти

Президент Зеленський наголошував, що важливо, щоб цей мир був справедливим і стабільним, оскільки війна відбувається саме на українській території. Прикладом цього є провал попередніх угод, таких як Мінськ-3, що фактично несе небезпеку відновлення війни через кілька років.

Утім конкретних подробиць плану досі ніхто не розкриває, лише The Times із посиланням на власні джерела опублікувало зміст плану перемоги Зеленського, який складається з 4 основних пунктів. Окрім продовження української операції на Курщині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорах, там прописаний запит щодо гарантій безпеки з боку Заходу, аналогічних пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО, запит про надання "специфічної" сучасної зброї та міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки. Крім того, як пише видання, там вказані й гарантії безпеки від чинного президента США Джо Байдена, які "вбережуть" від впливу Дональда Трампа, якщо той переможе на виборах, і допоможуть уникнути примусу України до невигідної мирної угоди.

Водночас, те, що Зеленський може почути від Байдена “ні” визнає і він сам, гарантії, що за план перемоги візьмуться миттєво і почнуть втілювати в життя - немає. А ще перед тим як представити план у США Зеленський розповів журналістам The New Yorker чи має Україна план "Б" на випадок, якщо США не підтримають його пропозиції. На що Зеленський сказав, що Україна й так дотримується "плану Б".

Тож, за словами Зеленського, теперішній план перемоги України – це і є , "новий план А" - план зі зміцнення нашої держави.

Й тоді ж Зеленський заявляв, що в разі відмови, не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України.

Заява Єрмака

Водночас керівник ОП Єрмак днями заявив, що план перемоги представлять українцям, але лише частково, бо низка деталей цього документу закриті, а тому залишаться у секреті, аби про них не знав ворог.

ЦИТУЄМО: "Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території"

Нагадаємо, на думку історика Ярослава Грицака, стратегія України має полягати в тому, що в період потенційного перемир’я вона готуватиметься до нової війни, або робитиме так, щоб очільник Кремля Путін більше не зміг воювати.

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