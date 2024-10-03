У Львові псевдолікарка видурила у 95-річної жінки значну суму грошей

Шахрайка видурила у 95-річної львів’янки 20 тисяч гривень та 2 тисячі доларів для проведення "термінової операції" її доньці, яка нібито отримала травми внаслідок дорожньої аварії.

Про цей випадок, який стався у середу, 2 жовтня, повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

До старенької жінки близько 7:30 ранку зателефонувала невідома, яка назвалася лікаркою. Вона повідомила про ДТП, в яке потрапила її донька, і сказала, що потрібно терміново оплатити операцію.

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Пенсіонерка повірила у вигадану історію, повідомила свою адресу і вже через півтори години передала зловмисниці гроші.

Невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрайства.

Правоохоронцям вдалося оперативно з’ясувати, що до скоєння злочину причетна 35-річна мешканка Одеської області.

Після скоєння ще одного подібного злочину вона була затримана в Одесі. Поліцейські вилучили у неї частину коштів, одержаних у незаконний спосіб.

Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині поліцейські затримали цинічного шахрая, який ошукав матір загиблого воїна на 1,1 млн грн.

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