Росія готова завдати масованого удару по Україні: названо дату

Росія готова завдати потужного масованого ракетного удару по Україні. Військовий експерт назвав ймовірну дату.

Чи здатна Росія продовжувати інтенсивні атаки? Чи готова українська ППО до таких викликів? Скільки ракет накопичила армія РФ та які міста може тероризувати КАБами – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Чого намагається досягти Росія атаками "Шахедами"

Вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну "Шахедами". Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Водночас російська армія накопичувала ракети та готувалася до майбутніх масованих атак по Україні. А Запоріжжя, Харків, Суми та Херсон потерпали від постійних обстрілів КАБами. Зокрема, у ніч на 3 жовтня терористи скинули дві керовані авіабомби на Харків, одна з яких влучила по багатоповерхівці.

Примітно, що основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

"Разом із “шахедами” йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дій знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють, що “засушили”, може піти ракетна атака"

Росія може завдати ракетного удару 7 жовтня

Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час. Ба більше, у жовтні у диктатора Путін день народження.

"Але ухвалять рішення вдарити, найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності. Наприклад, в районі 7 жовтня. Або після того, як точно визначать, що “засушили” всю систему ППО"

Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 “шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть "з коліс".

"Тобто приблизно ті самі 15-20 “шахедів” на добу використовуватимуть і надалі"

Чи готова українська ППО до випробування "Шахедами"

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди” не використовуючи велику кількість ракет.

"У нас зараз працює хороша система РЕБ і практично сліпить “шахеди”. Вони йдуть і губляться. Принаймні з радіоконтролю. А отже врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають “шахед”, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання"

Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

"Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених “шахедів”, краще докупити кілька ескадрилей легкомоторних літаків типу Embraer EMB 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка “шахедів”. А година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання"

Росія готується до атак по енергетиці

Роман Світан вважає, що з настанням холодів в Україні основне завдання російської армії буде знову бити по енергетичній інфраструктурі.

"Якщо ми не будемо бити у відповідь. Тобто якщо ми “згасимо” європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що “душитимемо” далі. Тому можуть, так би мовити, заспокоїтися"

Наразі, за його словами, ворог має в запасах понад тисячу ракет, яких вистачить на десять масованих атак. На думку Романа Світана, російська армія намагатиметься дістатися систем енергорозподілу. Однак бити по атомних станціях не буде.

"Побояться реакції у відповідь, серйозної реакції світової спільноти. Ядерну енергетику вони бити не будуть. А от до систем розподілу, підвищуючих трансформаторах, фідерах, лініях електропередач вони намагатимуться дістати і “шахедами”, і ракетами. Залежно від можливостей”

Зима 2024-2025 в Україні, на думку військового експерта, буде такою, як і попередня.

Цитата ЖЕНЯ: “Зима однозначно буде неспокійна. Але якщо вчасно провести заходи щодо прикриття системи перерозподілу електроенергії та закупівлі трансформаторів, деяких пристроїв для передачі електроенергії, щоб вони у нас були постійно в запасі, то підготуватися до атаки можна”

Куди Росія може діставати КАБами

Основний тип боєприпасу, якими Росія тероризує українські прифронтові міста Харків, Запоріжжя, Суми та Херсон — це КАБ-500.

"Це бомба, що вільно падає. Вона обвішується так званими системами корекції, тобто “крильцями” — для розуміння. Вони дають можливість з простих авіабомб, яких у росіян тисячі, а то й десятки тисяч залишилося після Радянського Союзу, робити плануючу авіаційну бомбу. Дальність планування десь до 70 км”

Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільних містах вже другий рік, а зараз вийшла на “серйозні” обсяги виробництва систем планування до них.

"І вони вже йдуть вперед — додаватимуть двигун. Тобто з вільно падаючої зробили авіабомбу, що планує. А з неї робитимуть практично ракету — дозвукову крилату ракету з певною траєкторією польоту"

За словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун та тепловий слід, його буде легше знищувати — за допомогою зенітно-ракетних комплексів та літаків-перехоплювачів.

"Оптимальний варіант — це знищувати російські літаки, які скидають ці КАБи. Діставати вони можуть зараз на глибину близько 50 кілометрів від лінії фронту або лінії кордону. Чому у нас і велика проблема із Сумами, Харковом, Херсоном. А ось після того, як системи планування почали діставати до 100 кілометрів, ще й із Запоріжжям"

Українські міста та області будуть страждати від атак КАБами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів, пояснив військовий експерт.

"А це можна зробити лише за допомогою достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів типу Patriot або SAMP/T та літаків F-16 з дальніми засобами ураження. Звичайно, літаючі радари потрібні для того, щоб визначати ці цілі. Тобто протидіяти КАБам краще протидіючи носіям — знищуючи російські літаки у повітрі. Або з землі — дальніми засобами ураження, намагаючись дістати до аеродромів, де розташовані ці літаки".

Нагадаємо, російська армія вже готова до масованої атаки по Україні і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

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