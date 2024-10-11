План победы: Зеленский представил его четырем европейским лидерам (віидео)

Будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, отметил президент.

В Германии, а также в Британии, Франции и Италии президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам Европы План победы.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении к украинцам в конце 961-го дня войны.

"И в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах – Британия, Франция, Италия – я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, Президенту Макрону, главе правительства Италии Мэлони, и сегодня – в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира – геополитические, военные, экономические", – отметил он.

Президент рассказал, что будет новый пакет обороны для Украины от Германии. Он поблагодарил особенно за помощь системами ПВО – в этом Германия безусловный лидер поддержки. Я благодарю за еще одну IRIS-T.

Зеленский подчеркнул, что в Лондоне он с командой объяснили, какая дальнобойность сейчас нужна и какое видение украинской делегации, чтобы укрепить фронт.

"Очень хороший разговор был с Эмманюэлем, и Франция во многом уже помогла нам объединить других партнеров, сейчас рассчитываем на именно такое лидерство. Италия – очень принципиальная позиция Джорджи, четкое понимание наших мотивов и потребностей Европы. Я благодарю Олафу за сегодняшнюю нашу разговор, все детали в Германии есть – и по военным аспектам, и по геополитическим и экономическим", – рассказал он.

Президент подчеркнул, что нужно действовать вместе – каждый имеющий необходимую силу, необходимое влияние – чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру.

"Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших парней на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский ответил, раскроет ли План победы для всех украинцев.

Зеленский: Хорошие новости из Германии! Новое оружие! План победы!

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