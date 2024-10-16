Речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що план перемоги, який президент України Володимир Зеленський озвучив у Верховній Раді, підштовхує НАТО до прямої війни з Росією.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на пресконференцію цієї рупорки Кремля.

"Володимир Зеленський своїм "планом перемоги" лише підштовхує НАТО до прямого конфлікту з Росією і продовжує наполягати на отриманні права удару по території Росії", - істерично заявила Марія Захарова.

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Речниця зовнішньополітичного відомства РФ назвала представлений Зеленським план перемоги “планом катастрофи” для України та українського народу, не уточнивши при цьому, яку саме “катастрофу” готує українцям Кремль у зв’язку із цим планом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні може завершитися вже наступного року, якщо вдасться реалізувати План перемоги.

Українцям нарешті покажуть це! Чого очікувати від плану перемоги Зеленського

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