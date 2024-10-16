У Кремлі істерично відреагували на озвучений Зеленським план перемоги

Речниця зовнішньополітичного відомства РФ погрожує українцям "катастрофою".
Речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що план перемоги, який президент України Володимир Зеленський озвучив у Верховній Раді, підштовхує НАТО до прямої війни з Росією.
Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на пресконференцію цієї рупорки Кремля.
"Володимир Зеленський своїм "планом перемоги" лише підштовхує НАТО до прямого конфлікту з Росією і продовжує наполягати на отриманні права удару по території Росії", - істерично заявила Марія Захарова.
Речниця зовнішньополітичного відомства РФ назвала представлений Зеленським план перемоги “планом катастрофи” для України та українського народу, не уточнивши при цьому, яку саме “катастрофу” готує українцям Кремль у зв’язку із цим планом.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні може завершитися вже наступного року, якщо вдасться реалізувати План перемоги.
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