Що містить план перемоги Зеленського: оприлюднено деталі

Зеленський пояснив, що перші чотири пункти Плану перемоги – це час війни, щоб її завершити, п’ятий – час після війни, щоб гарантувати безпеку.

План миру президента України Володимира Зеленського містить п’ять пунктів та три таємних додатки. Перший пункт – геополітичний, другий і третій – військові, четвертий – економічний, п’ятий – безпековий. Пункти розраховані за часом дуже конкретно. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити, п’ятий – час після війни, щоб гарантувати безпеку.

Про це стало відомо з виступу очільника держави у парламенті.

"Перший пункт – запрошення до НАТО. Зараз. Ми демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику і наш спільний спосіб життя. Інших демократичних націй протягом десятиліть Росія використовувала невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО. Саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення України до НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО – питання подальшого, а не теперішнього, але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їхній цар програв геополітично світу. Я хочу подякувати всім нашим партнерам хто підтримує, що запрошення для України до НАТО зараз і з членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що запрошення – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості.

"І сьогодні запрошення символізує значно більше, ніж лише НАТО. Для нас рішучість в питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт плану перемоги. Перший і дуже важливий. Свідчення рішучості. Ось що таке запрошення, безумовне запрошення зараз. Це визначеність, як партнери бачать насправді місце всіх нас, місце України в архітектурі безпеки. Я прошу всіх вас працювати заради рішучості партнерів визнати Україну рівною іншим в європейській архітектурі безпеки", – наголосив він.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

Українцям нарешті покажуть це! Чого очікувати від плану перемоги Зеленського

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