Что содержит план победы Зеленского: обнародованы детали

Зеленский объяснил, что первые четыре пункта Плана победы – это время войны, чтобы ее завершить, пятое – время после войны, чтобы обеспечить безопасность.

План мира президента Украины Владимира Зеленского содержит пять пунктов и три тайных приложения. Первый пункт – геополитический, второй и третий – военные, четвертый – экономический, пятый – безопасный. Пункты рассчитаны по времени очень конкретно. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить, пятое – время после войны, чтобы обеспечить безопасность.

Об этом стало известно из выступления главы государства в парламенте.

"Первый пункт – приглашение в НАТО. Сейчас. Мы демократическая нация, которая доказала, что может защищать Евроатлантику и наш общий образ жизни. Других демократических наций в течение десятилетий Россия использовала неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это искушало Россию посягать на нашу безопасность. И теперь факт приглашения Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. это чувствовать, что их царь проиграл геополитически миру. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, кто поддерживает, что приглашение для Украины в НАТО сейчас и с членством позже усиливает не нас, усиливает всех нас", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что приглашение – это сильное решение, не требующее ничего, кроме решимости.

"И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО. Для нас решимость в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. И именно поэтому это начальный пункт плана победы. Первый и очень важный. Свидетельство решимости. Вот что такое приглашение, безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят на самом деле место всех нас, место Украины в архитектуре безопасности", – отметил он.

Напомним, в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

Украинцам наконец-то покажут это! Чего ждать от плана победы Зеленского

Читайте также: