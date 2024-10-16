Фіцо зробив заяву про закінчення війни в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку про те, що війна агресорки Росії в Україні закінчиться найближчим часом.

Про це політик заявив перед самітом ЄС, повідомляє словацька інформагенція TASR.

"Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока", – сказав Фіцо.

За його словами, засідання Європейської ради зазначить, коли це може статися. Бо, мовляв, зауважив словацький прем'єр "несподівано порушується тема запрошення України до НАТО". Втім, це запрошення, каже Фіцо, не буде "безкоштовним".

Прем'єр підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України. Ба більше – він підтримає будь-який мирний план, запропонований для врегулювання війни.

Водночас, наголосив Роберт Фіцо, Братислава прагне збалансованих відносин з Росією. За словами політика, росіяни не підуть з Криму та окупованих територій, як-от от Донецька та Луганська області. На його думку, армія РФ захоплює все більше й більше територій, а тому "конфлікт" не має військового вирішення.

Прем'єр повідомив, що Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, додавши, що найнеобхіднішою підтримкою є постачання електроенергії.

Нагадаємо, раніше Фіцо зробив скандальну заяву про війну в Україні. За його словами, "воєнний конфлікт" (так він називає війну) нібито досі триває тому, що Захід хоче "поставити росіян на коліна". Мовляв, Європа підтримує вбивства в "конфлікті".

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