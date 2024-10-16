План победы Зеленского: как отреагировал мир

Как отреагировали мировые лидеры на План победы Владимира Зеленского, читайте в материале ТСН.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октября и представил План победы. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:

пункт первый – геополитический,

пункты второй и третий – военные,

пункт четвертый – экономический,

пункт пятый – безопасный.

Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность.

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В тайных приложениях Плана победы Украины говорится о возможности ударов по территории России. Также отмечается, какое оружие для этого необходимо.

Как отреагировали мировые лидеры на План победы Зеленского, читайте в материале ТСН.ua.

Марк Рютте: "Есть много моментов, в которых нужно разобраться"

НАТО пока не может поддержать План победы Владимира Зеленского, поскольку существует много моментов, в которых нужно разобраться. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду, 16 октября.

Рютте отметил, что План будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками, и могут быть разные мнения относительно его деталей. В то же время, он подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает Украину. Также План назвал мощным сигналом от президента Украины.

Жозеп Боррель: "Не надо колебаться "

Украина нуждается в более мощных гарантиях безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным вопросам Жозеп Боррель, комментируя "план победы" Украины, озвученный президентом Владимиром Зеленским.

"Дождемся приезда Зеленского для презентации плана лидерам стран ЕС и его обсуждения. Да, должны предоставить Украине лучшие и сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью", – отметил Боррель в комментарии Радио Свобода в Брюсселе.

По словам главного дипломата ЕС, европейцы должны понять, что "мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную состоятельность Украине".

"Теперь нам не нужно колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла продолжающаяся годами затяжная война. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров – это победить на поле боя. Другого пути нет", – резюмировал он.

Роберт Фицо: "Киев потеряет территории"

Украину ждет соглашение, подобное мюнхенскому 1938 года, в результате чего страна потеряет свои территории и станет жертвой великих держав. Такое мнение высказал премьер Словакии Роберт Фицо на заседании комитета по европейским делам парламента.

"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю", — сказал Фицо.

Главы МИД Литвы и Латвии: "Надежный и реалистичный"

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал План победы президента Украины Владимира Зеленского реалистичным, если для его реализации будут приняты соответствующие политические решения.

«Мы можем реализовать план Зеленского. У нас есть возможность ускорить доставку и снять ограничения. У нас есть возможность предоставить гарантии безопасности, чтобы Россия больше не пыталась. Все это возможно. Выбор другого плана был бы выбором, о котором мы бы пожалели", – написал Ландсбергис в социальной сети Х.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала План победы надежным. "Это надежный план победы Украины", – написала она в социальной сети Х.

Юлиан Репке: "Без слов"

Аналитик и журналист немецкого издания BILD Юлиан Репке раскритиковал План победы, представленный президентом Зеленским сегодня в Верховной Раде.

"Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь РФ западным оружием не будет, общего ПВО против российской авиации не будет. А о полном увольнении страны даже не упоминается. Нет слов", — написал Рёпке на своей странице в X (Twitter).

По словам аналитика, реализация каждого пункта плана уже была отвергнута западными партнерами.

"План не содержит ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", – считает Репке.

Как отреагировали в Кремле

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что План победы Зеленского подталкивает НАТО к прямой войне с Россией.

"Владимир Зеленский своим "Планом победы" лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и продолжает настаивать на получении права удара по территории России", – заявила Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ назвала представленный Зеленским план победы "планом катастрофы" для Украины и украинского народа, не уточнив при этом, какую именно "катастрофу" готовит украинцам Кремль в связи с этим планом.

Что говорят в США

Украина обязательно станет членом Альянса. В настоящее время продолжаются переговоры о приближении к вступлению. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит.

"Я думаю, что позиция НАТО по этому поводу (приглашение – ред.) была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом Альянса", – заявила она.

Однако Смит подчеркнула, что Альянс не говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе.

"Но как всегда мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому Альянсу", – резюмировала Смит.

Выгодно ли США приглашение Украины в НАТО: мнение эксперта

В первом пункте Плана победы идет речь о вступлении Украины в НАТО. В связи с этим политический эксперт Андрей Городницкий сообщил, выгодно ли США приглашение Украины в НАТО.

По мнению эксперта, Соединенным Штатам невыгодно приглашение Украины в НАТО.

"Первый пункт Плана победы о приглашении в НАТО выглядит нереалистично", – заявил политический эксперт.

Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. В первом пункте плана речь идет о вступлении Украины в НАТО.

План победы от Зеленского: вступление в НАТО и усиление обороноспособности

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