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Будут ли приглашать сейчас Украину в НАТО: в США высказались

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Будут ли приглашать сейчас Украину в НАТО: в США высказались

Флаги НАТО и Украины / Фото: Shutterstock

Пока не идет о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе.

Украина обязательно станет членом Альянса. В настоящее время держатся переговоры о приближении к вступлению.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит, сообщает "РБК-Украина".

"Я думаю, что позиция НАТО по этому поводу (приглашение — ред.) была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом Альянса", — заявила посол.

Однако она подчеркнула, что Альянс не говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе.

"Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому Альянсу", — заключила Смит.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи оценил реакцию России на украинскую операцию в Курской области как "медленную и рассеянную".

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