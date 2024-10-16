Чи запрошуватимуть зараз Україну до НАТО: у США висловилися

Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу.

Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє "РБК-Україна".

"Я думаю, що позиція НАТО щодо цього (запрошення - ред.) була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом Альянсу", - заявила посол.

Проте вона наголосила, що Альянс не говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі.

"Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього Альянсу", - завершила Сміт.

Раніше головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив реакцію Росії на українську операцію в Курській області як "повільну та розсіяну".

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