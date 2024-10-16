Байден лично переговорит с Зеленским: чего ждать и что уже известно

Возможно, этот разговор уже состоялся.

Президент США Джо Байден вскоре побеседует с главой Украины Владимиром Зеленским. Есть вероятность, что разговор уже состоялся.

Об этом написал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х со ссылкой на пресс-секретарь администрации Байдена.

"Президент Байден вскоре поговорит с президентом Зеленским — если уже не поговорил — и объявит сегодня о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности", — написал он.

Ранее говорилось, что Джо Байден намерен объявить информацию о выделении нового пакета военной помощи Украине именно 16 октября после разговора по телефону с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявляла спикер администрации американского президента Карин Жан-Пьер.

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