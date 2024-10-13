Встреча в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств отменена — ZDF

Следующая встреча контактной группы по Украине, скорее всего, пройдет после выборов в США.

Встреча контактной группы союзников Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров государств, ранее отложенная, чтобы дождаться президента США Джо Байдена, теперь окончательно отменена.

Об этом сообщает немецкое издание ZDF со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне и Берлине.

По оценке корреспондента ZDF в Вашингтоне Эльмара Тевессена, следующая встреча в формате "Рамштайн" предположительно состоится только после того, как станет известно имя победителя выборов президента США.

Пакет помощи Украине на сумму 397 млн евро, который Германия планировала представить на встрече, Олаф Шольц уже объявил во время встречи с президентом Зеленским в пятницу, 11 октября.

Напомним, Джо Байден все же посетит Германию с неофициальным визитом, но Белый дом сократил программу поездки до одного дня. У президента США запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте также: