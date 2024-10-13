Лишь за неделю: генерал-лейтенант Павлюк назвал потери врага

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины обнародовал количество уничтоженных оккупантов и техники.
За неделю, 6-13 октября, ВСУ уничтожили 8460 человек кафиров и 1662 единицы вооружения и военной техники.
Генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сообщил об этом вечером 13 октября.
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 52 танка,
- 197 боевых бронированных машин,
- 318 артиллерийских систем,
- 15 РСЗО,
- 8 установок ПВО,
- 578 единиц автотехники,
- 72 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинскими защитниками уничтожено:
- вражеский самолет,
- вертолет,
- около 6 российских ракет,
- 414 БпЛА ОТР.
Напомним, россияне казнили украинских военных в Курщине. ТСН.ua уже предоставлял все детали нового преступления окупантов.
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