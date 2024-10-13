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Лишь за неделю: генерал-лейтенант Павлюк назвал потери врага

Лишь за неделю: генерал-лейтенант Павлюк назвал потери врага

Удар по зданию, где прятались оккупанты Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины обнародовал количество уничтоженных оккупантов и техники.

За неделю, 6-13 октября, ВСУ уничтожили 8460 человек кафиров и 1662 единицы вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сообщил об этом вечером 13 октября.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 52 танка,
  • 197 боевых бронированных машин,
  • 318 артиллерийских систем,
  • 15 РСЗО,
  • 8 установок ПВО,
  • 578 единиц автотехники,
  • 72 единицы спецтехники.
Фото: Генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк / ©
Фото: Генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожено:

  • вражеский самолет,
  • вертолет,
  • около 6 российских ракет,
  • 414 БпЛА ОТР.

Напомним, россияне казнили украинских военных в Курщине. ТСН.ua уже предоставлял все детали нового преступления окупантов.

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