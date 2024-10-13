Лишь за неделю: генерал-лейтенант Павлюк назвал потери врага

За неделю, 6-13 октября, ВСУ уничтожили 8460 человек кафиров и 1662 единицы вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сообщил об этом вечером 13 октября.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

52 танка,

197 боевых бронированных машин,

318 артиллерийских систем,

15 РСЗО,

8 установок ПВО,

578 единиц автотехники,

72 единицы спецтехники.

Фото: Генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожено:

вражеский самолет,

вертолет,

около 6 российских ракет,

414 БпЛА ОТР.

Напомним, россияне казнили украинских военных в Курщине. ТСН.ua уже предоставлял все детали нового преступления окупантов.

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