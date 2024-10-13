Россияне штурмуют позиции ВСУ: в Генштабе рассказали, где "самое горячее"

Вооруженные силы Украины продолжают активно противодействовать российскому агрессору, однако ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. С начала суток произошло 80 боевых столкновений.

Об этом сообщает в Генштабе.

Сумщина продолжает страдать от российских артобстрелов.

"От огня ствольной артиллерии пострадала Бобиловка. Также, агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Обода и Белая Береза, применив 13 КАБов", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне бомбят Курскую область России. Отмечается, что по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

"В то время как на Купянском направлении украинские воины отбивают шесть вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боеприкосновений уже завершилось", — говорится в сообщении.

В то же время на Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боеприкосновений к этому времени завершились, еще пять — продолжаются.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боеприкосновения еще продолжаются", — говорится .

По данным Генштаба, горячее сегодня на Кураховском направлении. Там оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки.

"В настоящее время ведутся три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку", — добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 13 октября 2024 года кафиры атаковали украинские города.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.