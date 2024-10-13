ВС РФ ночью ударили по Украине "Искандерами" и дронами: первые детали атаки

В ночь на 13 октября 2024 года оккупанты атаковали украинские города.

О деталях воздушной атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг задал удар по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и из Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 68 ударными БпЛА. К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 13 октября атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed".

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