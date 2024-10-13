В России разбился самолет Ан-3: выжили не все

В Якутии упал самолет Ан-3, на борту которого находились пять человек. Один из пассажиров погиб.

Об этом сообщает BBC.

Самолет авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в 1,5 км от города Олекминск.

На борту находились трое членов экипажа и два пассажира. Один из пассажиров погиб.

По предварительным данным МЧС, во время взлета из аэропорта Олекминска у Ан-3 отказал двигатель, в результате чего самолет упал в 1,5 км от аэропорта.

Якутские спасатели сообщают, что самолет рухнул в лесной местности.

Напомним, в Подмосковье разбился самолет Ан-2. На борту якобы было два пилота, они погибли.

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