В России разбился самолет Ан-3: выжили не все

Спасатели уже назвали причину крушения.
В Якутии упал самолет Ан-3, на борту которого находились пять человек. Один из пассажиров погиб.
Об этом сообщает BBC.
Самолет авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в 1,5 км от города Олекминск.
На борту находились трое членов экипажа и два пассажира. Один из пассажиров погиб.
По предварительным данным МЧС, во время взлета из аэропорта Олекминска у Ан-3 отказал двигатель, в результате чего самолет упал в 1,5 км от аэропорта.
Якутские спасатели сообщают, что самолет рухнул в лесной местности.
Напомним, в Подмосковье разбился самолет Ан-2. На борту якобы было два пилота, они погибли.
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