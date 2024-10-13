Зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів держав скасовано – ZDF

Наступна зустріч контактної групи по Україні, скоріш за все, відбудеться після виборів у США.

Зустріч контактної групи союзників України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів держав, яку раніше відклали, щоб дочекатись президента США Джо Байдена, тепер остаточно скасована.

Про це повідомляє німецьке видання ZDF з посиленням на власні джерела у Вашингтоні та Берліні.

За оцінкою кореспондента ZDF у Вашингтоні Ельмара Тевессена, наступна зустріч у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться лише після того, як стане відомо ім'я переможця виборів президента США.

Пакет допомоги Україні на суму 397 млн євро, який Німеччина планувала представити на зустрічі, Олаф Шольц вже оголосив під час зустрічі з президентом Зеленським у п'ятницю, 11 жовтня.

Нагадаємо, Джо Байден все ж таки відвідає Німеччину з неофіційним візитом, але Білий дім скоротив програму поїздки до одного дня. У президента США заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Читайте також: