Заседание "Рамштайн" перенесено – Зеленский

В ближайшее время может быть подготовлен график нового заседания в формате "Рамштайна".

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

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По его словам, встреча "Рамштайна" перенесена из-за стихийных бедствий в США, "требующих максимального внимания президента Байдена".

Зеленский отметил, что в ближайшее время может быть подготовлен график нового заседания в формате "Рамштайна".

"Именно на "Рамштайне" лучше скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания Плана победы. Прежде всего — военных пунктов, которые усиливают нас на фронте", — отметил Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган Милтон – второй крупный шторм за две недели, поразивший юго-восток США.

Вслед за Байденом визит в Германию отменил госсекртар США Энтони Блинкен.

Также в Офисе президента сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024 года, как было запланировано ранее.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, второй саммит мира может состояться в декабре при присутствии России.

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