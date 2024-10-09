Заседание "Рамштайн" перенесено – Зеленский

В ближайшее время может быть подготовлен график нового заседания в формате "Рамштайна".
Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.
По его словам, встреча "Рамштайна" перенесена из-за стихийных бедствий в США, "требующих максимального внимания президента Байдена".
Зеленский отметил, что в ближайшее время может быть подготовлен график нового заседания в формате "Рамштайна".
"Именно на "Рамштайне" лучше скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания Плана победы. Прежде всего — военных пунктов, которые усиливают нас на фронте", — отметил Зеленский.
Напомним, президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган Милтон – второй крупный шторм за две недели, поразивший юго-восток США.
Вслед за Байденом визит в Германию отменил госсекртар США Энтони Блинкен.
Также в Офисе президента сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024 года, как было запланировано ранее.
По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, второй саммит мира может состояться в декабре при присутствии России.
Читайте также:
- Мир тонет в воде: Сахару затопило, ураган в США, Европа нанесла большой ущерб от наводнений (фото, видео)
- Текст формулы мира: Зеленский сообщил, когда будет готов документ с условиями окончания войны