Украинский военный корабль вышел в море: видео

Из корвета выпускали торпеду, а также на корпбле проводили тренировки по посадке вертолета.

Построенный в Турции украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания в море.

Соответствующее видео было опубликовано в среду, 16 октября, пресс-службой Военно-морских сил ВСУ.

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Судя по опубликованным кадрам, во время испытаний из корвета выпускали торпеду, а также на корабле проводили тренировки по посадке вертолета.

“Украина – морское государство! Корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания в море. Вместе к победе!” — говорится в подписи к видео.

Украинский военный корабль вышел в море на испытание

Напомним, в октябре 2022 года в Турции на верфи RMK Marine был спущен на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".

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