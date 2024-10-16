Український військовий корабель вийшов у море: відео

З корвета випускали торпеду, а також на кораблі проводили тренування з посадки вертольота.

Збудований у Туреччині український корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування в морі.

Відповідне відео було опубліковане у середу, 16 жовтня, пресслужбою Військово-морських сил ЗСУ.

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Судячи з опублікованих кадрів, під час випробувань з корвета випускали торпеду, а також на кораблі проводили тренування з посадки вертольота.

“Україна - морська держава! Корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування в морі. Разом до перемоги!” - йдеться у підписі до відео.

Український військовий корабель вийшов у море на випробування

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

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