"Без слов": аналитик BILD Репке раскритиковал План победы

По мнению немецкого журналиста, План не содержит ни одного пункта, который мог реально привести к перелому на поле боя.

Аналитик и журналист немецкого издания BILD Юлиан Репке раскритиковал План победы, представленный президентом Зеленским сегодня в Верховной Раде.

"Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары вглубь РФ западным оружием не будет, общего ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны даже не упоминается. Нет слов", — написал Рёпке на своей странице в X (Twitter) .

По его словам, реализация каждого пункта плана уже была отвергнута западными партнерами.

"План не содержит ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", – считает Репке.

Ранее ТСН.ua собрал главные заявления президента Зеленского по сегодняшнему выступлению в Раде.

В статье АР отметили, что План победы Зеленского фактически отдает будущее Киеву в руки партнеров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Зеленский ВПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН ПОБЕДЫ УКРАИНЫ

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