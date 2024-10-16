Курс валют на 17 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 17 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем, доллар подорожал на одну копейку, а злотый и евро подешевели.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,91 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,44 грн (-2 коп.)

Напомним, гривна продолжает оставаться стабильной к доллару, несмотря на пессимистические прогнозы о ее удешевлении. Однако финансовые аналитики считают, что скорая девальвация гривны может произойти в самый неожиданный момент, когда ее не будут ждать.

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