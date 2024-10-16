Шольц назвал российских солдат жертвами безумия Путина

Немецкий канцлер готов вести переговоры с хозяином Кремля о справедливом мире в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что огромное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента" Владимира Путина.

Об этом он говорил в среду, 16 октября, в своем выступлении в Бундестаге по поводу предстоящего саммита лидеров ЕС, передает Rheinische Post.

"Они [российские солдаты] являются жертвами его [Путина] политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", – подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что поддерживает идею о присутствии России на втором Саммите мира и готов вести переговоры с Путиным о справедливом мире в Украине.

“Когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, тоже будем", – сказал Шольц.

Напомним, администрация президента РФ Владимира Путина не получала запрос на звонок от канцлера Германии Олафа Шольца после того, как немецкий политик впервые с декабря 2022 года заявил о желании позвонить хозяину Кремля.

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