Когда день Михаила 2024 года: дата по новому календарю, история, традиции

1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ совершили переход на новоюлианский календарь. Согласно ему, даты всех непереходных праздников сместились на 13 дней вперед. Когда мы теперь празднуем день архангела Михаила, который раньше приходился на 21 ноября?

Каждый год осенью верующие празднуют особый праздник — день Михайла. В церковном календаре он носит название Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Оно посвящено архангелу Михаилу, являющемуся архистратигом, то есть главой небесных сил.

Согласно библейской легенде, Михаил возглавляет все девять чинов ангелов. Он главный воин, который борется на стороне добра. Собор – сочетание всех ангелов, во главе которых стоит именно Михаил. Вместе они служат Богу и прославляют Святую Троицу.

Когда празднуем день архангела Михаила в Украине по новому календарю

До перехода на новоюлианский календарь украинцы праздновали этот большой церковный праздник 21 ноября. Так как теперь все непереходные праздники мы празднуем на 13 дней раньше, то день Михайлов 2024 года приходится на 8 ноября.

История праздника Михайлов день

Михайлов день 2024 года / Фото: pixabay.com

Дата празднования Собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных была установлена в IV веке Лаодикийским Собором. В церковной традиции существует девять ангельских чинов:

Серафимы;

Херувимы;

Престолы;

Доминанты;

Силы;

Властные;

Начало;

Архангелы;

Ангелы.

На иконах архистратига Михаила изображают с мечом. Он символизирует победу добра над злом. А еще именно этот меч отсекает от человеческих душ пагубные страсти и соблазны. Михаила считают воином, победителем люцифера, поэтому молитва в его день будет иметь особую силу.

Какие традиции празднования Михайлова дня существовали

Поскольку этот праздник приходится на то время, когда крестьяне уже не работали на огороде, можно было отдохнуть. Традиционно наши предки ходили в гости, готовили разнообразные угощения и принимали друзей у себя.

Но, конечно, главным элементом празднования дня Михайлова были богослужения. Традиционно ему молились о защите от врагов, спасении от греха, наставлении на истинный путь.

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