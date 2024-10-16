Убедительный удар: ВСУ атаковали полигон оккупантов на Запорожье (видео)

Враг продолжает нести сокрушительные потери.
Наши бойцы показали кадры удара кассетным HIMARS по полигону в Запорожской области с российскими военнослужащими. Задачу выполнили аэроразведчики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" с помощью БПЛА Shark.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Напомним, по состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 672 850 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1450 военных
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