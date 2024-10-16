Убедительный удар: ВСУ атаковали полигон оккупантов на Запорожье (видео)

Наши бойцы показали кадры удара кассетным HIMARS по полигону в Запорожской области с российскими военнослужащими. Задачу выполнили аэроразведчики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" с помощью БПЛА Shark.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ ударили по полигону оккупантов в Запорожье

Напомним, по состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 672 850 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1450 военных

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