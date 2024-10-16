План победы Зеленского фактически отдает будущее Киева в руки партнеров – AP

Однако до сих пор ни одна страна публично не одобрила План победы и не прокомментировала его целесообразность.

План победы Украины от президента Владимира Зеленского рассматривается многими в качестве последнего средства государства для укрепления позиции в любых будущих переговорах о прекращении огня с Россией. План фактически отдает будущее Киева в руки его партнерам.

Об этом говорится в публикации AP, написанной еще до официального оглашения плана Зеленским в парламенте.

В статье указано, что президент Украины собрался, по крайней мере, частично обнародовать в Верховной Раде План победы в войне с Россией после того, как несколько недель намекал о плане прохладным западным союзникам, в частности, президенту США Джо Байдену.

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"Этот план, включающий военные, политические, дипломатические и экономические элементы, рассматривается многими как последнее средство Украины для укрепления своей позиции в любых будущих переговорах о прекращении огня с Россией. Однако до сих пор ни одна страна публично не одобрила это или не прокомментировала его целесообразность", – отмечается в материале.

Авторы добавили, что Зеленский стремится ввести План победы до того, как новый президент США примет присягу в следующем году. Хотя украинские чиновники говорят, что ни один из кандидатов в президенты не обязательно улучшит положение Киева в войне.

Презентация Зеленского в парламенте проходит в пасмурный момент для Украины. Вооруженные силы несут потери вдоль восточного фронта, поскольку российские войска приближаются к стратегически важной победе вблизи Покровска – важного материально-технического центра.

На каждом шагу Москва имеет численное преимущество над Киевом: Украина пытается пополнить военные ряды непопулярной мобилизацией; запасы боеприпасов ограничены; превосходство России в небе сеет хаос для украинских оборонных линий.

"В любом случае план фактически передает будущее Киева в руки его партнеров. Без этого любое соглашение с Россией почти наверняка было бы невыгодным для Украины, потерявшей в конфликте пятую часть своей территории и десятки тысяч жизней. Киев вряд ли когда-нибудь вернет оккупированную территорию или получит репарации за масштабные разрушения по всей стране", – считают авторы статьи.

Издание обратило внимание на несколько элементов Плана победы, которые стали известны до официальной презентации Зеленского. Речь идет о вступлении Украины в НАТО; разрешении использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России; предоставлении ресурсов для усиления противовоздушной и другой обороны; усилении санкций против России. Внезапное военное вторжение Украины в Курскую область в августе также являлось частью плана, сказал Зеленский журналистам. Захваченные территории РФ вместе с другими положениями плана, вероятно, будут служить разменной монетой в переговорах с Москвой.

В материале отметили, что согласно статье 5 НАТО нападение на одного члена считается нападением на всех. Украинские чиновники утверждают, что включение Украины в Альянс удержит президента России Владимира Путина от повторного вторжения. Однако западные лидеры до сих пор не желали гарантировать приглашение в НАТО, опасаясь эскалации со стороны Путина.

Украинские официальные лица ждали отзывов от западных партнеров на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн. Однако запланированный на минувшие выходные саммит был перенесен из-за того, что Байден отменил визит в связи с ураганом "Милтон" в США.

С того времени Зеленский посетил западные столицы, чтобы представить другим ключевым партнерам свое видение. Но пока никто не дал никаких признаков того, что поддержит План победы. Кое-кто выразил обеспокоенность из-за сжатых сроков, установленных Зеленским: он дал партнерам всего три месяца, чтобы принять основные принципы плана в конце сентября.

До этого времени США являлись главным спонсором Киева во время войны, но Байден отказался разрешить использовать оружие большой дальности для ударов по конкретным целям внутри России, опасаясь возможной эскалации войны. В то же время внимание Вашингтона отвлекает обострение конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Хезболлой.

Многие ожидают, что кандидатка в президенты США от демократов Камала Харрис продолжит политику нынешнего лидера государства и сохранит статус-кво. Во времена Байдена помощь США Киеву, хоть и была значительной, постоянно поступала слишком поздно, чтобы принести существенные изменения для украинских сил. В свою очередь кандидат от республиканцев Дональд Трамп лишь сказал, что скоро положит конец войне, не сказав, как.

Напомним, 16 октября во время выступления в парламенте Зеленский представил План победы. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 16 октября. Украинцы услышали План победы , РФ модернизирует Шахеды

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