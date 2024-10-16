Когда Украина ожидает приглашения в НАТО: посол назвала сроки

Наталья Галибаренко отметила, что Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение сейчас пошлет мощный сигнал.

Украина ожидает приглашения в НАТО до того, как Джо Байден завершит свое пребывание в должности президента США.

Об этом заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко в интервью агентству Reuters.

"Наша идея состоит в том, что предоставление Украине (приглашение) сейчас является политическим сигналом, – сказала Галибаренко. – Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации".

Посол отметила, что Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение сейчас пришлет мощный сигнал.

Агентство указывает, что высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности заявил на прошлой неделе, что позиция Вашингтона не изменилась.

Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. В первом пункте Плана победы говорится о вступлении Украины в НАТО.

К слову, генеральным секретарем НАТО за последние десять лет был Йенс Столтенберг. Он передал свои полномочия экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте 1 октября 2024 года.

Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями - Столтенберг

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