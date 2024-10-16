Известная актриса рассказала, как ее муж вступил в ряды ВСУ и как она отреагировала: "Было страшно"

Вскоре, 21 октября, в 20:15 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного иронического детектива "Мистер и миссис Малышки", в котором главную роль сыграла актриса Вероника Мишаева-Яковлева.

Артистка воплотила на экранах Марию Малышко – бывшую оперативницу, успешного адвоката, маму дочери и любимую жену. С мужем, которого сыграл Валентин Томусяк, они дома нежные и внимательные родители. Однако, как только выходят за порог квартиры, сразу превращаются в непримиримых соперников. Бескомпромиссное профессиональное противостояние супругов создает не только много комических ситуаций, но и серьезные конфликты.

Вероника Мишаева-Яковлева и Валентин Томусяк

Как рассказала Вероника в эксклюзивном интервью ТСН.ua, эта роль могла и не случится в ее карьере.

- Мне объяснили, что я слишком молода для Марии, которая по сценарию на 10 лет старше меня и у нее есть дочь-подросток. Поэтому мысленно я уже попрощалась с этим сериалом. Но потом мне позвонила агент и попросила приехать на пробы.

Чем вы похожи с героиней, а в чем полной противоположностью?

У Марии бурлит все: сила, ум, азарт, нежность. Она – современная мать, яркая женщина, которая может ошибаться, но жажда победы ее никогда не оставляет. Моя героиня – оперативница в прошлом, очень целеустремленная и стрессоустойчивая, обожает свою семью, мужа Сашу и дочь Полю.

Вероника Мишаева-Яковлева и Валентин Томусяк

Мне нравится юмор Марии, ее упрямство: если она поверила во что-то, уже ничто не свернет ее с этого пути. Похоже, в этом мы похожи. А разные мы по интересам, профессиям. Я не знаю, как это – быть мамой подростка.

Что во время съемок было самым экстремальным?

Это было во время съемок сцены из первой серии, в которой герои попадают в ловушку. Мой дорогой партнер, муж Марии, неудачно приземлился на мою ногу. Меня спас наш каскадер и постановщик трюков Кирилл, который оперативно и профессионально пправил все, что сместилось. Благодарю за заботу директора группы Виталия и ассистентку по актерам Диану, которые помогали быстрее устранить последствия травмы и хромания.

Вероника Мишаева-Яковлева в сериале "Мистер и миссис Малышки"

Мария росла "пацанкой", а какой были вы в детстве? Кем мечтали стать?

Мое детство тоже было насквозь "пацанским": я лазала по деревьям, прыгала через гаражи, мастерила рогатки… Папа с мамой заботились, чтобы наши графики были загружены дополнительными занятиями и спортом, чтобы у меня не было времени на приключения во дворе.

Я мечтала стать персонажами из фильмов. Загружала в телефон саундтреки из любимых кинолент и слушала их в метро по дороге в школу, воображая себя агентом ФБР, который спасает мир. Часто делала вид, что разговариваю по телефону с французами или немцами, придумывала слова, главное — держать акцент и уверенно спорить или смеяться с "абонентом". Мне хотелось, чтобы люди вокруг не сомневались, что рядом идет иностранка со школьным портфелем.

Как ваше упрямство влияет на отношения с мужем?

Моему характеру присуще упрямство, если верю в поставленную задачу. С мужем у нас все базируется на уважении, какими бы упрямыми или вспыльчивыми мы оба не были.

Вероника Мишаева-Яковлева с мужем

Из-за чего вы можете ссориться? Кто первый просит прощения?

Раньше мы могли ссориться, когда были переутомлены или долго не спали. За шесть лет мы вместе научились не терять ценное время на споры, если есть возможность говорить и договариваться.

Ваша годовщина брака – 24 февраля. Что значит для вас дата в условиях войны? И как теперь празднуете годовщину?

Мое 24 февраля, как и все самое интересное в жизни, наполнено разным. Это был не самый страшный день за годы полномасштабного вторжения. Тогда просто начался отсчет, сам день был на адреналине и в растерянности. Этот день похож со всеми обычными другими теперь.

Ваш муж пошел защищать страну, как вы приняли это решение?

Мой муж – доброволец. Мне было страшно, когда он принимал это решение. Но есть жизнь, есть война, есть страх, есть достоинство. Мы проходим этот путь вместе. В начале меня очень поддерживала психотерапия. Сейчас нахожу поддержку в работе, общении с коллегами, мужья которых также военные.

Вероника Мишаева-Яковлева с мужем

В Театре Драматургов пройдет фестиваль "Первых пьес". Я работаю в команде Виктории Билан-Ращук, жены актера Владимира Ращука – добровольца, ветерана войны. Она ставит пьесу "Жены" Вишни Вишневой. Темы, поднятые в этом произведении, очень важны для нашего общества. Ведь женой военного может быть любая вторая женщина, которую вы встречаете на улице. Как она спит, как выживает, можно только представить. А через что проходят жены без вести пропавших, пленных, раненых, погибших? Нам необходимо видеть и поддерживать этих людей, чья жизнь коренным образом изменилась.

Что изменилось в ваших отношениях за годы войны? От чего пришлось навсегда отказаться?

В наших отношениях изменилось то, что мы не рядом. Перед каждым – новая ответственность и задачи. Я хочу, чтобы мой муж был жив и здоров, чтобы он, как каждый и каждая, кто защищает нас, вернулся домой как можно быстрее.

Вероника Мишаева-Яковлева с мужем

Как ваши родители, они все еще остаются в Харькове?

Нет ничего важнее моей семьи. Родители и другие мои родные в Харькове, я при первой возможности еду туда. Раньше была сосредоточена на маленьких радостях в их жизни, хотелось, чтобы бабушка и дедушка, родители ходили на концерты, ездили на отдых, посещали новые, вкусные заведения. Сейчас с этим посложнее, но я ищу возможности. Харьков иногда замирает, но живет. Харьков разрушают, калечат, но многие обеспечивают ему пульс.

Смотрите премьеру сериала "Мистер и миссис Малышки" уже 21 октября в 20:15 на 2+2.

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