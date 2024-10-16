"Без слів": аналітик BILD Рьопке розкритикував План перемоги

На думку німецького журналіста, План не містить жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою.

Аналітик і журналіст німецького видання BILD Юліан Рьопке розкритикував План перемоги, представлений президентом Зеленським сьогодні у Верховній Раді.

"Вступу до НАТО не буде, дозволу на удари вглиб РФ західною зброєю не буде, спільного ППО проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів", – написав Рьопке на своїй сторінці в X (Twitter).

За його словами, реалізація кожного пункту плану уже була відкинута західними партнерами

"План не містить жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою", – вважає Рьопке.

Раніше ТСН.ua зібрав головні заяви президента Зеленського з сьогоднішнього виступу в Раді.

У статті АР зауважили, що План перемоги Зеленського фактично віддає майбутнє Києва до рук партнерів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Зеленський УПЕРШЕ ПУБЛІЧНО ПРЕДСТАВИВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ

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