Таємні додатки до Плану перемоги: Зеленський розповів деталі

План перемоги України має не лише п’ять пунктів, які були оприлюднені, містить ще й таємні додатки. Київ просить надати допомогу за цим засекреченими пунктами якомога раніше.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня.

"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. За такими чутливими питаннями ми, звичайно, просимо допомоги якомога раніше", - наголосив український лідер.

Як приклад Зеленський сказав рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.

"Ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності. Але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати", - додав президент

З його слів, "лише завдяки єдності в ЄС ми зможемо до цього спонукати не лише лідерів ЄС, а інших лідерів також".

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перші чотири пункти треба реалізувати під час війни.

План перемоги від Зеленського: вступ до НАТО та посилення обороноздатності

Читайте також: