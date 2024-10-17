Активність Сонця досягла максимуму: чим це загрожує людству

Сонце досягло максимуму у своєму циклі активності. І цей максимум може тривати до наступного року.

Про це пише видання Phys.org.

Сонячний цикл – це природний цикл активності нашої зірки. Приблизно кожні 11 років магнітні полюси сонця змінюються місцями, і Сонце переходить зі спокійного стану в активний.

NASA та NOAA відстежують сонячні плями, щоб визначити та передбачити хід сонячного циклу та сонячну активність. Плями на Сонці – це холодніші області, пов'язані з концентрацією магнітного поля. Це видимий компонент активних областей, областей інтенсивних та складних магнітних полів на Сонці, які є джерелом сонячних вивержень.

"Під час сонячного максимуму кількість сонячних плям, а отже, і рівень сонячної активності збільшується. Це збільшення активності дає захоплюючу можливість дізнатися про нашу найближчу зірку, але також викликає реальні ефекти на Землі та у всій нашій Сонячній системі", - сказав Джеймі Фейворс, директор Програми космічної погоди в NASA.

Сонячна активність впливає на умови у космосі, відомі як сонячна погода. Наприклад, вона може вплинути на супутники та астронавтів, які перебувають в космосі, а також на системи зв'язку та навігації, такі як радіо та GPS, та електромережі на Землі.

Нагадаємо, центр прогнозування космічної погоди NOAA повідомив, що сонячна активність перебуває на найвищому рівні від березня 2001 року.

Раніше вчені попередили, що Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

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