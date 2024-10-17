Активность Солнца достигла максимума: чем это грозит человечеству

Солнце достигло максимума в своем цикле активности. И этот максимум может продолжаться до следующего года.

Об этом пишет издание Phys.org.

Солнечный цикл – это естественный цикл активности нашей звезды. Приблизительно каждые 11 лет магнитные полюсы солнца сменяются местами, и Солнце переходит из спокойного состояния в активное.

NASA и NOAA отслеживают солнечные пятна, чтобы определить и предсказать ход солнечного цикла и солнечную активность. Пятна на Солнце – это более холодные области, связанные с концентрацией магнитного поля. Это видимый компонент активных областей, областей интенсивных и сложных магнитных полей на Солнце, являющихся источником солнечных извержений.

"Во время солнечного максимума количество солнечных пятен, а значит, и уровень солнечной активности увеличивается. Это увеличение активности дает увлекательную возможность узнать нашу ближайшую звезду, но также вызывает реальные эффекты на Земле и во всей нашей Солнечной системе", — сказал Джейми Фейворс, директор программы космической погоды в NASA.

Солнечная активность оказывает влияние на условия в космосе, известные как солнечная погода. Например, она может повлиять на спутники и астронавтов, находящихся в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS и электросети на Земле.

Напомним, центр прогнозирования космической погоды NOAA сообщил, что солнечная активность находится на самом высоком уровне с марта 2001 года.

Ранее ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, угрожающем нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи.

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